Сотрудникам интернет-магазина грозит тюрьма за таблетки для борьбы с курением

Уголовное дело в отношении сотрудников столичного интернет-магазина было возбуждено после того, как они заказали у индийской фармацевтической компании партию таблеток для борьбы с курением.
Как уточняет издание "Коммерсантъ", таблетки в почтовом отделении обнаружила московская таможня. Позднее выяснилось, что лекарства содержали в себе наркотическое средство - производное эфедрона. Персоналу фирмы предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков в особо крупном размере.
В настоящее время под арест взяты создатель интернет-магазина и его мать. Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы. Свою вину они полностью признали, уточняется в материале.
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