У российских боевых машин появятся радиостанции шестого поколения

Появление у Вооруженных сил боевых машин с радиостанциями шестого поколения поспособствует тому, что любая из боевых машин на поле боя сможет стать командирской.
Об этом РИА сообщил генеральный директор Научно-исследовательского института систем связи и управления Валерий Евтухович.
Командирская боевая машина, пояснил он, служит для размещения командиров тактического звена управления и боевой работы. Машины подобного толка обычно оснащаются сразу несколькими радиостанциями. Это, поясняет эксперт, позволяет одновременно быть на связи с вышестоящим командованием и с подчиненными.
Радиостанции шестого поколения, делится Валерий Евтухович, могут выполнять сразу несколько функций. Поэтому радиостанции нового поколения, резюмирует специалист, интегрированные в бортовой программно-аппаратный комплекс боевой машины, могут сделать командирской любую из боевых машин на поле боя.
Появление в войсках боевых машин с радиостанциями шестого поколения ожидается после 2020 года, заявил генеральный директор Научно-исследовательского института систем связи и управления.
Фото: Pravda.Ru.
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