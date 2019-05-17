У российских боевых машин появятся радиостанции шестого поколения

Появление у Вооруженных сил боевых машин с радиостанциями шестого поколения поспособствует тому, что любая из боевых машин на поле боя сможет стать командирской.



Боевые машины России

Об этом РИА сообщил генеральный директор Научно-исследовательского института систем связи и управления Валерий Евтухович.

Командирская боевая машина, пояснил он, служит для размещения командиров тактического звена управления и боевой работы. Машины подобного толка обычно оснащаются сразу несколькими радиостанциями. Это, поясняет эксперт, позволяет одновременно быть на связи с вышестоящим командованием и с подчиненными.

Радиостанции шестого поколения, делится Валерий Евтухович, могут выполнять сразу несколько функций. Поэтому радиостанции нового поколения, резюмирует специалист, интегрированные в бортовой программно-аппаратный комплекс боевой машины, могут сделать командирской любую из боевых машин на поле боя.

Появление в войсках боевых машин с радиостанциями шестого поколения ожидается после 2020 года, заявил генеральный директор Научно-исследовательского института систем связи и управления.

Фото: Pravda.Ru.