Раскрыта дальность стрельбы новой самоходной установки ''Лотос''

Руководитель ЦНИИточмаш Альберт Баков рассказал о том, что новая самоходная система, разработанная специально для Воздушно-десантных войск, сможет вести огонь на расстояние до 13 километров.

Стоит отметить, что до этого в ВДВ чаще использовалась самоходная артиллерийская установка "Нона-СВ", которая могла стрелять на 12 километров.

Помимо этого, Баков пояснил, что новые самоходные орудия "Лотос" будут производиться на КБАЛ имени Кошкина. Такое решение принято по той причине, что на данном предприятии имеется сертифицированное помещение, в котором можно собирать машины данного класса. Однако о том, где будут в дальнейшем собирать серийные экземпляры, пока не сообщается.

Отмечается, что систему управления огнем для нового "Лотоса" будут делать в ЦНИИточмаш. Судя по предоставленной информации, образец уже доделан, а испытывать его начнут после форума "Армия-2019". А в мае, по словам Бакова, институт проведет испытания самоходной артиллерийской установки.

Фото: ЦНИИточмаш

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