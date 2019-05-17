СМИ: у полковников ФСБ изъяли драгоценности и наличные на 12 млрд рублей

У экс-начальников банковского отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России обнаружили теневые активы, почти в два раза превышающие накопления полковника МВД Дмитрия Захарченко.
Как сообщает издание "Ъ" со ссылкой на собственные источники, следователи обнаружили у полковников Кирилла Черкалина и Дмитрия Фролова, а также у их подчиненного наличные и драгоценности на сумму более 12 миллиардов рублей. В их квартирах хранились коллекции дорогих часов, акции и множество ценных бумаг. Сопоставимую сумму обвиняемые могли скрыть на счетах подставных компаний и лиц, уточняет издание.
По предварительным данным, бывшие сотрудники силового ведомства использовали в корыстных целях внутреннюю служебную информацию, курируя Центробанк, Минфин и наиболее крупные банки и биржи России.
За крупное вознаграждение задержанные полковники ФСБ предупреждали банкиров о грядущих проверках и отзывах лицензий, считают следователи. За взятки они оказывали услуги различным коммерческим банкам, отмечается в материале.
Отдел, в котором работали обвиняемые, сейчас проверяется сотрудниками ФСБ. Ожидается, что вскоре подразделение будет ликвидировано, а всех сотрудников переведут в другие отделы.
Полковников Фролова и Черкалина задержали в конце апреля. Черкалину предъявили обвинение в получении взяток на сумму более 800 тысяч долларов от некой коммерческой фирмы. Фролова обвиняют в мошенничестве. По этому же делу проходит и их подчиненный.
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