По словам Трампа, США стремятся только к ''экономическим вторжениям''

По словам действующего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, США не желают развязывать вооруженный конфликт и вторгаться на территорию чужого государства.

Американский лидер дал интервью телеканалу Fox News и подчеркнул, что единственное вторжение, которое возможно — это экономическое.

Помимо этого, Трамп заявил, что Соединенные Штаты не хотят войны с Ираном. По словам президента, США желают лишь не дать иранским вооруженным силам заполучить ядерное оружие.

До этого глава США уже делал подобное заявление, высказавшись о том, что американское правительство будет надеяться на мирное решение вопроса о ядерном вооружении в Иране.

Данное заявление прокомментировал и глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Он отметил, что иранские власти тоже не хотят воевать и иранская сторона так же надеется на то, что вооруженного конфликта с Соединенными Штатами удастся избежать.

Однако российский эксперт Игорь Николайчук тоже высказался по этому вопросу. Специалист считает, что Иран действительно не хочет воевать с США, но государству придется предпринимать некоторые действия, если Вашингтон начнет столкновения с Тегераном.

Фото: Pravda.Ru

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