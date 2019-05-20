Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

По словам Трампа, США стремятся только к ''экономическим вторжениям''

Силовые структуры » Министерство обороны print

По словам действующего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, США не желают развязывать вооруженный конфликт и вторгаться на территорию чужого государства.

Американский лидер дал интервью телеканалу Fox News и подчеркнул, что единственное вторжение, которое возможно — это экономическое.

Помимо этого, Трамп заявил, что Соединенные Штаты не хотят войны с Ираном. По словам президента, США желают лишь не дать иранским вооруженным силам заполучить ядерное оружие.

До этого глава США уже делал подобное заявление, высказавшись о том, что американское правительство будет надеяться на мирное решение вопроса о ядерном вооружении в Иране.

Данное заявление прокомментировал и глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Он отметил, что иранские власти тоже не хотят воевать и иранская сторона так же надеется на то, что вооруженного конфликта с Соединенными Штатами удастся избежать.

Однако российский эксперт Игорь Николайчук тоже высказался по этому вопросу. Специалист считает, что Иран действительно не хочет воевать с США, но государству придется предпринимать некоторые действия, если Вашингтон начнет столкновения с Тегераном.

Фото: Pravda.Ru

Читайте также:

Макрон диктует правила Трампу

США будут копировать русское оружие

Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...

Темы Тегеран Пентагон армия США США и Иран Дональд Трамп ядерное оружие военные новости конфликт США и Ирана
Обсудить
Актуальная аналитика
Авто
Доливаем масло в двигатель правильно. Часть 3.
Недвижимость
Советы по выбору земельного участка
Авто
Выбираем инструктора по вождению
Новости Все >
Чак Норрис сфотографировался на танке Abrams, чем удивил пользователей Сети
Клиенты Сбербанка жалуются на новый вид мошенничества через терминалы
Сервисы Google продолжат работу на существующих смарфонах Huawei
По словам Трампа, США стремятся только к ''экономическим вторжениям''
Владелец аукциона Christieʼs выделил 100 млн евро на восстановление собора Парижской Богоматери
Трамп похвалился наиболее жестким курсом в отношении России
Депутат Рады: МВФ загнал Украину в долговую яму
Закон об украинском языке рассмотрит Совет Безопасности ООН
Глава Сбербанка призвал снизить налоги для бизнеса
Глава РПЦ призвал "закрыть тему абортов"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Культура
Итоги "Евровидения-2019" могут пересмотреть из-за нарушения правил победителем

СМИ сообщают о возможном пересмотре конкурса "Евровидение-2019" из-за того, что победитель - Дункан Лоуренс нарушил единственное правило конкурса.

Итоги "Евровидения-2019" могут пересмотреть из-за нарушения правил победителем
Порошенко Зеленскому: Вы здесь никто
Новости Украины
Порошенко Зеленскому: Вы здесь никто
Новости Екатеринбурга
Кого и почему бесит православный храм в Екатеринбурге - мнения экспертов
Военные новости
Турция полностью контролирует С-400
Новости Екатеринбурга
Кого и почему бесит православный храм в Екатеринбурге - мнения экспертов

Уже несколько дней в Екатеринбурге проходят протесты против строительства храма. И эти страсти многим непонятны. Кому может помешать православный храм?

Кого и почему бесит православный храм в Екатеринбурге - мнения экспертов
Кучма назвал источником проблем Украины "написанную в Москве" историю страны
Новости Украины
Кучма назвал источником проблем Украины "написанную в Москве" историю страны
Власть
Путин "хирургически" зачистил Россию от олигархов - Греф
Новости Украины
Зеленский уверен, что Украина рано или поздно вернет себе Крым
Культура
Итоги "Евровидения-2019" могут пересмотреть из-за нарушения правил победителем

СМИ сообщают о возможном пересмотре конкурса "Евровидение-2019" из-за того, что победитель - Дункан Лоуренс нарушил единственное правило конкурса.

Итоги "Евровидения-2019" могут пересмотреть из-за нарушения правил победителем
Шойгу раскритиковал российские учебники географии
Общество
Шойгу раскритиковал российские учебники географии
Происшествия
В Таиланде собака спасла заживо похороненного младенца
Новости Европы
Глава МВД Италии назвал европейских чиновников экстремистами
Любовь Степушова Диалог с Путиным: "мельком" о "региональном" протесте Любовь Степушова Игорь Буккер Сновидения: ночное кино для души и тела Игорь Буккер Руслан Веснянко Троеязычие Украины: государственный, реальный, родной Руслан Веснянко
Комментарии
Воруйте все: "Роскосмос" не будет у себя проводить революций
Трамп похвалился наиболее жестким курсом в отношении России
Сервисы Google продолжат работу на существующих смарфонах Huawei
Адвокат Трампа потребовал от Зеленского арестовать Коломойского
Глава РПЦ призвал "закрыть тему абортов"
Глава РПЦ призвал "закрыть тему абортов"
Почему падают отечественные самолеты? История одного директора завода
Итоги "Евровидения-2019" могут пересмотреть из-за нарушения правил победителем
Климкин объявил о новом походе через Керченский пролив, который "удивит Россию"
Итоги "Евровидения-2019" могут пересмотреть из-за нарушения правил победителем
Троеязычие Украины: государственный, реальный, родной
Глава Сбербанка призвал снизить налоги для бизнеса
Закон об украинском языке рассмотрит Совет Безопасности ООН
Закон об украинском языке рассмотрит Совет Безопасности ООН
Итоги "Евровидения-2019" могут пересмотреть из-за нарушения правил победителем
Закон об украинском языке рассмотрит Совет Безопасности ООН
Итоги "Евровидения-2019" могут пересмотреть из-за нарушения правил победителем
Троеязычие Украины: государственный, реальный, родной
Адвокат Трампа потребовал от Зеленского арестовать Коломойского
Кого и почему бесит православный храм в Екатеринбурге - мнения экспертов
Кого и почему бесит православный храм в Екатеринбурге - мнения экспертов
История и современность Все >
Иракское культурное наследие: город Мосул
Иракское культурное наследие: город Мосул
Насколько жестоким на самом деле был Берия
Насколько жестоким на самом деле был Берия
По словам Трампа, США стремятся только к ''экономическим вторжениям''
По словам Трампа, США стремятся только к ''экономическим вторжениям''
Прутский поход: поражение, о котором нельзя забывать
Прутский поход: поражение, о котором нельзя забывать
Эрдоган хочет принять участие в производстве C-500 совместно с Россией
Эрдоган хочет принять участие в производстве C-500 совместно с Россией
Британцы раскритиковали ВВС страны за сопровождение самолетов РФ над Балтикой
Британцы раскритиковали ВВС страны за сопровождение самолетов РФ над Балтикой
Первая Северная война: Россия взяла реванш у Швеции, но отказалась от всех успехов
Первая Северная война: Россия взяла реванш у Швеции, но отказалась от всех успехов
Как Анна Иоанновна уберегла российский флот от гибели
Как Анна Иоанновна уберегла российский флот от гибели
Константин Костин: местный патриотизм - ключ к победе на выборах
Константин Костин: местный патриотизм - ключ к победе на выборах
"Политические истерички" подставили команду Навального на предстоящих выборах
Домашнее Все >
Виды и сорта капусты, их особенности
Овощи
Виды и сорта капусты, их особенности
Что нужно знать про обрезку деревьев и кустарников
Деревья и кустарники
Что нужно знать про обрезку деревьев и кустарников
Выращиваем на участке чеснок Гулливер
Овощи
Выращиваем на участке чеснок Гулливер
Создаем вечернее освещение в саду
Ландшафтный дизайн
Создаем вечернее освещение в саду
Неприятное соседство: что нельзя сажать рядом
Деревья и кустарники
Неприятное соседство: что нельзя сажать рядом
Болезни клубники и ее лечение
Вредители и болезни
Болезни клубники и ее лечение
Что такое гипергидроз?
Что такое гипергидроз?
Как неврастения влияет на физическое здоровье человека?
Как неврастения влияет на физическое здоровье человека?
Как наладить эмоциональную связь в семье
Как наладить эмоциональную связь в семье
Как похудеть без диет и фитнесса. Три проверенных лайфхака
Как похудеть без диет и фитнесса. Три проверенных лайфхака
Как сохранить существующие отношения и наполнить их новыми эмоциями
Как сохранить существующие отношения и наполнить их новыми эмоциями
Ксения Собчак рассказывает о спектакле "Иранская конференция"
Ксения Собчак рассказывает о спектакле "Иранская конференция"
Олешко пожаловался на тяжелый рабочий график
Олешко пожаловался на тяжелый рабочий график
Как стать хорошей подругой? Несколько простых советов
Как стать хорошей подругой? Несколько простых советов
Поздние дети чаще страдают от некоторых видов рака
Поздние дети чаще страдают от некоторых видов рака
Самые худшие советы для снижения веса
Самые худшие советы для снижения веса
Мужское Все >
Вкуснейшие блюда из тунца
Вкуснейшие блюда из тунца
Рыболовные снасти для открытой воды
Рыболовные снасти для открытой воды
Как перестать оставлять в магазинах большие суммы денег?
Как перестать оставлять в магазинах большие суммы денег?
Оформление интерьера в русском стиле: возвращение к истокам
Оформление интерьера в русском стиле: возвращение к истокам
Как выбрать межкомнатную дверь?
Как выбрать межкомнатную дверь?
Как оформить дизайн ТВ-зоны в квартире?
Как оформить дизайн ТВ-зоны в квартире?
Кухня в стиле прованс: впускаем в интерьер лето
Кухня в стиле прованс: впускаем в интерьер лето
Питание до и после спортивной тренировки
Новости спорта
Питание до и после спортивной тренировки
Правила спортивной диеты для наращивания мышц
Новости спорта
Правила спортивной диеты для наращивания мышц
Популярные виды спорта в Германии
Новости спорта
Популярные виды спорта в Германии
Как быстро похудеть без ущерба для здоровья?
Новости спорта
Как быстро похудеть без ущерба для здоровья?
Что такое игра джай-алай?
Новости спорта
Что такое игра джай-алай?
Гороскоп автомобилиста на неделю с 6 по 12 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Гороскоп автомобилиста на неделю с 6 по 12 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Автомобильный гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Автомобильный гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Автоэксперт: дополнительно ограничивать скорость при перевозке детей опасно
Авто
Автоэксперт: дополнительно ограничивать скорость при перевозке детей опасно
Гороскоп автомобилистов на каждый день недели с 22 по 28 апреля 2019 года
Авто
Гороскоп автомобилистов на каждый день недели с 22 по 28 апреля 2019 года
Автомобильный гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Автомобильный гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Новости Украины
Порошенко Зеленскому: Вы здесь никто

Фракция "Народный фронт" заявила о выходе из правящей коалиции в Раде. "Порошенко переигрывает Зеленского через Раду", - считает эксперт Александр Охрименко.

Порошенко Зеленскому: Вы здесь никто
"Россия - не пожарная команда". Почему Путин отказал Трампу?
Ближний Восток
"Россия - не пожарная команда". Почему Путин отказал Трампу?
Меркель может отказаться от "Северного потока - 2"
Евросоюз
Меркель может отказаться от "Северного потока - 2"
Давид Шнейдеров: почему Зеленский лучше
Новости Украины
Давид Шнейдеров: почему Зеленский лучше
Грязная статистика США: секс-торговля детьми
США и Канада. Новости и аналитика
Грязная статистика США: секс-торговля детьми
Взаимопониманию России и Китая мешают "городские сумасшедшие" - эксперт
Ближний Восток
Взаимопониманию России и Китая мешают "городские сумасшедшие" - эксперт
Один против всех: Харьков восстал против бандеровцев
Новости Украины
Один против всех: Харьков восстал против бандеровцев
За попыткой переворота в Венесуэле стоит ЦРУ
Южная Америка
За попыткой переворота в Венесуэле стоит ЦРУ
Сенатор пояснил, почему ЕС отказался от санкций против России
Новости Украины
Сенатор пояснил, почему ЕС отказался от санкций против России
Эксперт: России выгодна паспортизация Донбасса
Новости Украины
Эксперт: России выгодна паспортизация Донбасса
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ