На службу в ВВО призвали больше 4,5 тысяч человек

Официальный представитель Восточного военного округа (ВВО) рассказал о том, что с начала весны на службу призвали больше 4 500 жителей Дальнего Востока и Восточной Сибири.
Отмечается, что больше всего граждан приехали на призывные пункты из Приморского, Хабаровского и Забайкальского краев.
На данный момент порядка 800 новых военнослужащих уже отправили для прохождения службы в соединения и воинские части Восточного военного округа. Кроме того, около двадцати человек пожелали проходить службу по контракту и подписали с российским Министерством обороны соответствующие документы. Теперь данные новобранцы будут служить по контракту два года, вместо одного по призыву.
Напомним, что Восточный военный округ является военно-административной единицей Вооруженных сил России. Силами ВВО ведется защита восточных территорий Российской Федерации. Образован данный военный округ был 20 сентября 2010 года.
Фото: Pravda. Ru
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