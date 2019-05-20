Американский эксперт рассказал о применении боевой авиации на Донбассе после выдачи российских паспортов

Бывший специальный советник командующего войск США в Европе Марк Войджер сообщил, что Россия сможет применить боевую авиацию на Донбассе после массовой выдачи российских паспортов дончанам.



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"Российская Федерация движется в сторону полноценной легализации аннексии Донбасса. В ближайшем будущем Россия покажет всему мировому сообществу, что на Донбассе находятся полноценные граждане России. Это развяжет руки российским военным, а также позволит РФ применить боевую авиацию против украинских военных", - пояснил Войджер.

Американский эксперт отметил, что Россия действует в рамках своей стратегии "защищать российских граждан, где бы они не находились".

Напомним, "Правда.Ру" публиковала противоположное мнение депутата Госдумы Константина Затулина, который утверждал, что выдача российских паспортов жителям Донбасса - это не аннексия.

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