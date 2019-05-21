США торгуют оружием с 96-ю мировыми государствами

Мир переживает "бум" торговли оружием. В период между 2011 и 2015 годами обороты выросли на 14%.
Об этом свидетельствуют данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира.
Крупнейшими импортерами оружия сегодня являются Индия, Саудовская Аравия, Китайская народная республика, Объединенные Арабские Эмираты и Австралия.
Крупнейшим же экспортером оружия являются Соединенные Штаты Америки. На эту страну приходится треть всех мировых продаж. За последние пять лет США продали оружия по меньшей мере в 96 государств мира.
Ежегодно, следует из доклада Стокгольмского международного института исследований проблем мира, Соединенные Штаты Америки зарабатывают на продаже оружия десятки миллиардов долларов.
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