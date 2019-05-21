США торгуют оружием с 96-ю мировыми государствами

Мир переживает "бум" торговли оружием. В период между 2011 и 2015 годами обороты выросли на 14%.



Минобороны обвинило США в тестировании биологического оружия в Грузии / Новости от 04.10.2018 20:29

Об этом свидетельствуют данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира.

Крупнейшими импортерами оружия сегодня являются Индия, Саудовская Аравия, Китайская народная республика, Объединенные Арабские Эмираты и Австралия.

Крупнейшим же экспортером оружия являются Соединенные Штаты Америки. На эту страну приходится треть всех мировых продаж. За последние пять лет США продали оружия по меньшей мере в 96 государств мира.

Ежегодно, следует из доклада Стокгольмского международного института исследований проблем мира, Соединенные Штаты Америки зарабатывают на продаже оружия десятки миллиардов долларов.