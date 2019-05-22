Во Владимирской области ликвидировали двух боевиков

В ночь с 21 на 22 мая в городе Кольчугино Владимирской области были убиты двое боевиков. Об этом сообщает пресс-служба Национального антитеррористического комитета (НАК).



Ликвидация боевиков под Владимиром

Террористы укрылись в одном из частных домов, отказались сдаться и открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Ответным огнем они были ликвидированы.

Как уточняют в ведомстве, личности убитых предварительно установлены. "Они являлись сторонниками одной из террористических организаций, поддерживали связь с эмиссарами за рубежом, по заданию которых готовили теракт в месте массового пребывания людей", - отметили в НАК.

В доме боевики хранили оружие, боеприпасы, готовое к применению самодельное взрывное устройство и религиозно-экстремистская литературу.

В результате спецоперации никто из сотрудников правоохранительных органов не пострадал. Местные жители из соседних домов были эквакуированы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что В Тюмени ликвидировали двух сторонников террористической группировки "Исламское государство"*, планировавших теракт в местах массового пребывания людей.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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