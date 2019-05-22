США вновь угрожают Турции санкциями и ''ударом НАТО'' из-за покупки С-400

Известный американский телевизионный канал CNBC сообщил о том, что Вашингтон выдвинул новый ультиматум турецкому правительству. Судя по предоставленной информации, Соединенные Штаты дали Анкаре порядка двух недель на отказ от контракта с Российской Федерацией.

Разумеется, речь идет о договоре между Россией и Турцией, согласно которому РФ должна передать турецкой армии несколько зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф". В Вашингтоне заявили, что в том случае, если по истечении отведенного времени Анкара не откажется от покупки российских ЗРК, то ее ждут серьезные санкции и "ответный удар НАТО".

Также сообщается, что власти Соединенных Штатов просят турецкое правительство уже к концу первой недели отказаться от ЗРК С-400 и остановить свой выбор на американской системе ПРО Patriot. Если же Турция проигнорирует данное требование, то, как сообщает CNBC, останется без ста истребителей F-35 производства США.

Напомним, что серьезный дипломатический конфликт между Анкарой и Вашингтоном начался в тот момент, когда Россия и Турция договорились о поставке последним зенитных ракетных комплексов C-400. В США заявили, что не могут допустить совместного использования своих истребителей с российскими ЗРК, поэтому пытаются заставить Турцию отказаться от покупки. Однако турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что вопрос с закупкой ракетных комплексов уже решен и Анкара не будет идти на поводу у США.

Фото: Pravda.Ru

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