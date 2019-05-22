По словам главы Пентагона, США не желают начинать войну с Ираном

Действующий глава американского оборонного ведомства Патрик Шанахан выступил с заявлением, в котором сказал, что Соединенные Штаты Америки не преследуют своей целью развязывание войны с Ираном.

По словам политика, на данный момент США хотят лишь защитить собственные интересы на территории Ближнего Востока. Шанахан подчеркнул, что американское правительство сейчас старается лишь предотвратить "просчеты со стороны иранских властей", однако об эскалации вооруженного конфликта речи не идет. Но сдерживание Ирана все равно остается необходимым.

"Соединенные Штаты не собираются идти на войну", — подытожил глава Пентагона.

Помимо этого, Шанахан заявил, что армии Соединенных Штатов удалось "сдержать атаки на американских военнослужащих" исключительно благодаря тому, что войска, дислоцированные в регионе, были вовремя перегруппированы.

Ранее о конфликте между США и Ираном высказался и действующий американский президент Дональд Трамп. По его словам, Вашингтон вполне готов вести адекватный и продуктивный диалог с Тегераном, но только если иранские власти "готовы к обсуждению". Кроме того, Трамп предостерег Тегеран от угроз в адрес американского правительства.

Фото: Pravda.Ru

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