Турецкие военные начали обучаться работе с С-400

Глава турецкого Министерства обороны Хулуси Акар заявил, что военнослужащие армии Турции уже отправились в Россию для обучения работе с российскими зенитными ракетными комплексами С-400 "Триумф". Более того, как подчеркнул Акар, обучение уже началось.
Отмечается, что турецкие военнослужащие будут обучаться развертывать ЗРК С-400, переводить комплекс в боевой режим и эффективно его применять.
Сегодня мы сообщали о том, что Соединенные Штаты Америки дали турецкому правительству всего две недели на то, чтобы отказаться от российских ракетных систем. Кроме того, США призывают Анкару поставить на вооружение комплексы собственного производства Patriot. В том случае, если к концу первой недели Турция не откажется от покупки ЗРК С-400, Вашингтон введет против турецких властей новые санкции. Помимо этого, Турцию будет ждать "мощный удар Североатлантического альянса".
Данный конфликт между Вашингтоном и Анкарой не утихает уже долгое время. США заявляют, что не допустят совместного использования своих истребителей пятого поколения F-35 с российскими ракетными комплексами. Именно поэтому в Вашингтоне сказали, что не передадут обещанные Анкаре сто боевых самолетов, если сделка между РФ и Турцией все же состоится.
Фото: Pravda.Ru
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