Французы хотят разместить свои системы ПВО в Турции

Глава Министерства обороны Турции Хулуси Акар рассказал о том, что турецкому правительству поступило предложение от властей Франции о размещении комплексов ПВО SAMP-T на территории государства.

Данную систему противовоздушной обороны совместно разрабатывали Франция и Италия. Власти Турции рассматривали заявку во время тендера на покупку комплексов ПВО. После этого Анкара предложила Франции рассмотреть различные варианты сотрудничества в разработке новых комплексов.

По словам Акара, Анкаре и Парижу удалось достичь определенного этапа в вопросе размещения ПВО SAMP-T на территории Турции, и работа в этом направлении будет продолжена. Отмечается, что на данный момент диалог ведется о размещении одной единицы SAMP-T.

Судя по предоставленной информации, Франция хочет разместить свои комплексы противовоздушной обороны в Инджирлике и Кахраманмараше. К слову, на данных территориях уже размещены несколько комплексов — в Инджирлике находится Patriot, принадлежащий Испании, а в Кахраманмараше — SAMP-T Вооруженных сил Италии.

Фото:Соцсети

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