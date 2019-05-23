Подсчитаны потери США при войне с Ираном

Российский военный эксперт рассказал о том, что иранские ПВО и ВВС способы отразить атаку порядка 350 истребителей Североатлантического альянса. Кроме того, системы противовоздушной обороны государства в состоянии сбить около 500 крылатых ракет, которыми могут воспользоваться противники.
При этом, судя по словам специалиста, Иран "не потратит все свои силы и сохранит боеспособность". А вот потери НАТО и Израиля могут достигнуть отметки в 10-15 процентов.
Также оценена и возможная обстановка в Персидском заливе, в том случае, если американские ВМС решат атаковать с воды. Отмечается, что флот США может потерять от одного авианосца до 8-10 кораблей другого типа, что серьезно скажется на боеспособности армии.
Однако и Иран существенно пострадает, потеряв почти половину боевого состава своего Военно-морского флота.
Напомним, что конфликт между США и Ираном длится довольно продолжительное время. Ранее глава Пентагона Патрик Шанахан заявил, что Соединенные Штаты не собираются вторгаться в Иран и не хотят воевать, но некоторые меры "для сдерживания Ирана" приходится предпринимать.
Фото: Pravda.Ru
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