Госдума РФ упростила прием лиц с полицейскими званиями на службу в Росгвардию

Государственная дума Российской Федерации приняла закон об упрощенном приеме на службу по контракту в Росгвардию.



Росгвардия показала свое новейшее вооружение / Новости от 19.03.2019 22:01

Отныне гражданам страны, уже имеющим специальные полицейские звания, поступить на службу в Росгвардию будет гораздо легче. При подписании контракта их не будут заставлять повторно проходить квалифицированные требования.

Нововведение, считают в Госдуме РФ, значительно сократит как финансовые, так и временные затраты.