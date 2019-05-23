Государственная дума Российской Федерации приняла закон об упрощенном приеме на службу по контракту в Росгвардию.
Отныне гражданам страны, уже имеющим специальные полицейские звания, поступить на службу в Росгвардию будет гораздо легче. При подписании контракта их не будут заставлять повторно проходить квалифицированные требования.
Нововведение, считают в Госдуме РФ, значительно сократит как финансовые, так и временные затраты.
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