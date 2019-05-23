Генсек НАТО заявил, что Россия недооценила уровень сплоченности членов альянса

Российская Федерация недооценила степень сплоченности членов Североатлантического альянса в ситуации с Крымским полуостровом и Донбассом.



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Об этом в ходе конференции по кибербезопасности в Лондоне заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Россия, поделился мнением Столтенберг, не ожидала, что Североатлантический альянс будет реагировать столь "твердо и едино". Глава НАТО указал, что международный военной-политический блок разместил силы на востоке Европы и обложил РФ санкциями и торговыми ограничениями.

В скором времени, указал Йенс Столтенберг, Североатлантический альянс также "разоблачит" и киберпреступления России.