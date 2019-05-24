Племянница Сергея Скрипаля рассказала СК РФ о разговоре с дядей

Племянница бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория рассказала всю информацию о телефонном разговоре с ним в Следственный комитет Российской Федерации.



Путин: Скрипаль — просто подонок / Новости от 03.10.2018 20:12

В ходе пресс-конференции Виктория сообщила, что у нее есть договоренность с представителями СК РФ передавать всю информацию. Тем не менее, отметила женщина, никто не осведомляет ее о ходе расследования уголовного дела о покушении на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Виктория заявила, что дядя разговаривал с ней по одноразовому телефону. Его дали ему, сообщил Скрипаль, лишь для разговора с племянницей.

По словам Виктории, Сергей несколько раз уточнял, поняла ли она, кто именно ей звонит. Также, отметила она, у нее сложилось впечатление, что бывшему сотруднику ГРУ тяжело разговаривать.

Сергей Скрипаль якобы сообщил племяннице о том, что они с дочерью живут на территории Великобритании под охраной. Их регулярно, по словам Скрипаля, перевозят с места на место.

Также Сергей Скрипаль выразил свое недовольство тем фактом, что Виктория общается с представителями средств массовой информации.

Напомним, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в марте минувшего года были отравлены неизвестным веществом. Великобритания обвинила в случившемся Российскую Федерацию. Москва же неоднократно заявляла о своей непричастности к инциденту.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Юлия, по словам Виктории, намерена заявить о своем намерении остаться в Великобритании навсегда.

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