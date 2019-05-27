Российский самолет проведет наблюдательный полет над США

С 28 мая по 3 июня 2019 российские инспекторы будут проводить наблюдательный полет над территорией Соединенных Штатов Америки. Отмечается, что полет будет организован в рамках международного Договора по открытому небу. Использовать для наблюдения за территорией будут российский самолет Ту-154М ЛК-1.

Также известно, что взлетать группа инспекторов от Российской Федерации будет с аэродрома Райт-Паттерсон, расположенного в штате Огайо. При этом, максимальная дальность полета будет достигать 4,9 тыс. километров.

Почти в тот же период Россия будет выполнять наблюдательный полет над эстонскими территориями. Судя по предоставленной информации, полет будет проходить с 27 по 31 мая, а взлет будет осуществлен с авиационной базы открытого неба Тарту. Максимальная дальность полета над Эстонией будет составлять 800 километров.

Напомним, что действующий Договор по открытому небу (ДОН) был подписан в 1992 году. Участие в многостороннем международном договоре приняли тогда 23 государства, являющихся членами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). По состоянию на 2017 год участниками ДОН являются 34 страны. Данный договор помогает эффективнее контролировать военную деятельность и соблюдение действующих договоренностей в области контроля за вооружениями.

Фото: Соцсети

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