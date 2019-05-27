С Плесецка запустили ракету "Союз-2.1б" со спутником ''Глонасс-М''

Официальный представитель российского оборонного ведомства рассказал о том, что ракета-носитель "Союз-2.1б", несущая навигационный спутник "Глонасс-М", сегодня утром была запущена с космодрома Плесецк.
Отмечается, что пуск был осуществлен в 9:23 по московскому времени с пусковой установки №4 площадки №43. На данный момент наземные средства Воздушно-космических сил России уже приступили к сопровождению запущенной ракеты.
Также говорится о том, что все операции, которые необходимо было провести перед пуском ракеты, прошли без осложнений. Сам старт ракеты-носителя также прошел в штатном режиме. В 2019 году это первый запуск ракеты "Союз-2" с космодрома Плесецк.
Напомним, что первые тесты "Союз-2" на Плесецке начали проводить еще в 2004 году. За все последующие годы с данного космодрома запустили больше 37 ракет-носителей "Союз-2".
Данная ракета сменила своего предшественника "Союз-У" - ее запускали с космодрома Плесецк с 1973 по 2012 годы. Всего было запущено 435 ракет-носителей "Союз-У", однако на орбиту вывели только 430.
Фото: Pravda.Ru
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