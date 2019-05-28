Трамп предлагает оборудовать новые авианосцы США паровыми катапультами

Действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прибыл с визитом Японию, где посетил военную базу Йокосука. Там он поднялся на десантный корабль Военно-морских сил США и выступил перед моряками.
По словам американского лидера, на новые авианосцы ВМС Соединенных Штатов необходимо устанавливать паровые катапульты и подъемники. Отмечается, что на данный момент на американских авианосцах используется оборудование, работающее на электричестве.
Дональд Трамп подчеркнул, что ведет речь о стартовых катапультах, которые стоят сейчас на авианосцах. Он также рассказал, что в общем на электрические катапульты правительство Соединенных Штатов потратило порядка 900 миллионов долларов. Трамп считает, что выделять такие огромные средства на электрическое оборудование нецелесообразно и вполне можно перейти на пар.
Глава США добавил, что знает об основном преимуществе электрических катапульт — на электричестве они работают быстрее. Однако Трамп поспорил, заявив, что "дополнительная скорость нам не нужна, ведь выпускать с авианосца истребители все равно можно не чаще, чем раз в несколько минут".
Фото: Pravda.Ru
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