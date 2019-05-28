В Тихом океане нашли обломки разбившегося истребителя F-35A

Глава Министерства обороны Японии Такэси Ивая провел пресс-конференцию, в ходе которой заявил, что японским военным спасателям удалось обнаружить крыло и обломок двигателя американского истребителя F-35A Военно-воздушных сил государства.
Отмечается, что фрагменты самолета были найдены на дне Тихого океана, в воды которого боевой самолет пятого поколения рухнул 9 апреля этого года. Также известно, что обнаруженные фрагменты нашлись рядом с побережьем префектуры Аомори, которая расположена в северной части острова Хонсю.
По словам японского министра обороны, поиски будут продолжены, поскольку там до сих пор видны разбросанные обломки истребителя. А уже найденные фрагменты были успешно подняты на поверхность.
Ранее сообщалось о том, что спасатели нашли часть черного ящика, но в нем не было носителя памяти, поэтому точные причины падения боевого самолета до сих пор неизвестны.
Напомним, что американский истребитель ВВС Японии исчез с радаров во время плановых учений. Пилот перестал выходить на связь через 30 минут после взлета, примерно в 135 километрах от побережья.
Фото: Pravda.Ru
Читайте также:
США применят F-35 против Су-57 в Сирии?
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
Социологи ВЦИОМ пришли к выводу, что рейтинг доверия президенту Путину снизился до исторического минимума - меньше рейтинга еще не было.
Социологи ВЦИОМ пришли к выводу, что рейтинг доверия президенту Путину снизился до исторического минимума - меньше рейтинга еще не было.
Всероссийский центр изучения общественного мнения сообщил о крупнейшем падении доверия к президенту России Владимиру Путину.
Украина может объявить дефолт в результате "войны политических и финансовых сил", олигархи обогатятся, а народ спасет Россия, считает эксперт Андрей Суздальцев.