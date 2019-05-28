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В Тихом океане нашли обломки разбившегося истребителя F-35A

Силовые структуры » Министерство обороны print

Глава Министерства обороны Японии Такэси Ивая провел пресс-конференцию, в ходе которой заявил, что японским военным спасателям удалось обнаружить крыло и обломок двигателя американского истребителя F-35A Военно-воздушных сил государства.

Отмечается, что фрагменты самолета были найдены на дне Тихого океана, в воды которого боевой самолет пятого поколения рухнул 9 апреля этого года. Также известно, что обнаруженные фрагменты нашлись рядом с побережьем префектуры Аомори, которая расположена в северной части острова Хонсю.

По словам японского министра обороны, поиски будут продолжены, поскольку там до сих пор видны разбросанные обломки истребителя. А уже найденные фрагменты были успешно подняты на поверхность.

Ранее сообщалось о том, что спасатели нашли часть черного ящика, но в нем не было носителя памяти, поэтому точные причины падения боевого самолета до сих пор неизвестны.

Напомним, что американский истребитель ВВС Японии исчез с радаров во время плановых учений. Пилот перестал выходить на связь через 30 минут после взлета, примерно в 135 километрах от побережья.

Фото: Pravda.Ru

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Темы F-35 Токио Япония разбился F-35 авиакатастрофа военные новости
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