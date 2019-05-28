Турция ждет российских специалистов для установки С-400

Руководитель турецкого Министерства национальной обороны Хулуси Акар рассказал о том, что эксперты из России прибудут в страну для установки недавно купленных зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф". Однако точной даты приезда политик не сообщил.

Также министр обороны Турции рассказал и о сроках, в которые Российская Федерация должна привезти турецкой армии свои ракетные системы. Он отметил, что в июне они еще не прибудут, но можно ждать привоза в ближайшие месяцы.

Ранее мы сообщали о том, что Турция и Россия в 2017 году подписали контракт на сумму в 2,5 миллиарда долларов. Согласно подписанному договору, РФ должна предоставить турецким Вооруженным силам ЗРК С-400 собственного производства. Ожидалось, что поставки начнутся лишь в марте 2020 года, но позже Анкара и Москва решили ускорить процесс.

Напомним, что именно из-за данного контракта начался дипломатический конфликт между США и Турцией. Американское правительство требует от Анкары отказаться от покупки российских систем, угрожая санкциями и "ударом НАТО". Власти США мотивируют свои требования тем, что не желают, чтобы американские истребители пятого поколения F-35 использовались совместно с ЗРК производства Российской Федерации. Это, по словам представителей Вашингтона, может позволить потенциальным противникам Соединенных Штатов выявить слабые боевого самолета.

Власти Турции, в свою очередь, заявили, что вопрос с покупкой у России ракетных комплексов С-400 "Триумф" уже решен и не подлежит обсуждению.

Фото: Pravda.Ru

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