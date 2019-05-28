Москалькова предлагает вернуть уголовно-процессуальную модель времен царской России

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предлагает вернуть уголовно-процессуальную модель 1864 года. Она ссылается на то, что эту модель успешно используют некоторые государства постсоветского пространства.



Москалькова объяснила жалобы граждан на нарушение прав низкой правовой грамотностью / Новости от 14.12.2018 15:23

Такое предложение омбудсмен высказала в связи с увеличением количества обращений по поводу бюрократии, волокиты и формализма при проведении доследственнных проверок по заявлениям о совершенных преступлениях. В результате нарушений наблюдались систематические отказы в возбуждении уголовных дел.

За 2018 год количество обращений в связи с отказами в возбуждении уголовного дела увеличилось более чем в два раза по сравнению с 2017 годом. Если в 2017 омбудсмен получил 786 жалоб, то в 2018 - 1780 жалоб.