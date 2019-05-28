Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предлагает вернуть уголовно-процессуальную модель 1864 года. Она ссылается на то, что эту модель успешно используют некоторые государства постсоветского пространства.
Такое предложение омбудсмен высказала в связи с увеличением количества обращений по поводу бюрократии, волокиты и формализма при проведении доследственнных проверок по заявлениям о совершенных преступлениях. В результате нарушений наблюдались систематические отказы в возбуждении уголовных дел.
За 2018 год количество обращений в связи с отказами в возбуждении уголовного дела увеличилось более чем в два раза по сравнению с 2017 годом. Если в 2017 омбудсмен получил 786 жалоб, то в 2018 - 1780 жалоб.
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
Освободить украинских моряков можно было бы в качестве жеста доброй воли, но Украина этому не способствует, полагает эксперт Анатолий Салуцкий.
Социологи ВЦИОМ пришли к выводу, что рейтинг доверия президенту Путину снизился до исторического минимума - меньше рейтинга еще не было.
Всероссийский центр изучения общественного мнения сообщил о крупнейшем падении доверия к президенту России Владимиру Путину.
Когда окончательно закончится война в Сирии? Верно ли, что в Сирии сейчас в значительной мере решаются судьбы всего человечества? Остались ли еще шансы у концепции арабского единства? На эти вопросы "Правды.Ру" ответил председатель комитета по финансовому законодательству парламента Сирии, лидер Сирийской коммунистической партии Аммар Багдаш.