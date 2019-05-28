Томского криминимального авторитета впервые в России арестовали по новой статье о лидерстве в ОПГ

В Томске задержали криминального авторитета, которое позднее арестовали по новой статье УК РФ о лидерстве в организованных преступных группировках. Этот закон Владимир Путин подписал в начале апреля текущего года.



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Правоохранители на называют имя задержанного. Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы и штраф в размере до 5 миллионов рублей. Примечательно, что по новой статье исключено условное наказание.