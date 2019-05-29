Военный эксперт рассказал, как Украина угрожает Крымскому мосту

По словам военного эксперта Александра Артамонова, высока вероятность начала масштабных боевых действий, если украинское командование решит вновь организовать провокацию против моста через Керченский пролив, используя свои боевые надводные корабли. Эксперт напомнил, что Украина вполне может получить данные корабли от Соединенных Штатов Америки.

Ранее сообщалось о том, что американские власти планируют передать Военно-морским силам Украины списанные фрегаты типа Oliver Hazard Perry. Рассказал об этом глава ВМС ВСУ Игорь Воронченко.

Также Александр Артамонов напомнил, что в мае 2018 года один из американских журналистов вовсе предложил "разбомбить Крымский мост", на что очень воодушевленно отреагировали киевские власти.

Конечно, мост на постоянной основе охраняется зенитными ракетными комплексами "Тор", "Панцирь", "Бук-М2" и С-400 "Триумф", но они защищают конструкцию от атак с воздуха, а опасность, исходящая от военных кораблей противника, остается.

Стоит отметить, что работники, которые занимались строительством моста, предусмотрели и опасность тарана. Для повышения надежности конструкции были установлены специальные "палы", состоящие из железобетона, металлического шпунта и камней. Отмечается, что нанести хоть какой-то урон такому монолиту не в состоянии ни один современный корабль.

Фото: Pravda.Ru

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