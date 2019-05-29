Советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий рассказал о планах США по дестабилизации России. Он сослался на доклад, подготовленный корпорацией RAND - стратегическим исследовательским центром при правительстве Соединенных Штатов.
"Для них приоритетной и дебютной схемой является Украина, они активно начинают смотреть на Кавказ, они держат в фокусе Белоруссию, Сирию они будут продолжать ворошить", - сказал представитель Минобороны в интервью телеканалу "Звезда".
Американские эксперты советуют продолжать поставки вооружения Киеву, а также активно поддерживать оппозиционные группировки в Сирии. Штаты попытаются убрать Россию из Приднестровья и продолжать выстраивать "дестабилизирующую дугу" от Черного моря до Прибалтики. В этой связи ключевое внимание американского правительства будет сосредоточенно на Белоруссии.
Другой путь ослабления России, отмеченный в докладе, - стимулирование эмиграции квалифицированных кадров и образованной молодежи. "Образование, борьба за умы должны быть в фокусе, ибо это вопрос национальной безопасности", - подчеркнул Ильницкий.
Он добавил, что все шаги США направлена на то, чтобы "разбить наши замыслы, лишить нас видения завтра" и разжечь внутренние конфликты. Но Вашингтон не понимает, насколько сильной стала России за последние годы, заключил советник.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что разрабатываемая США стратегия "Троянского коня" в отношении России предусматривает использование двух эшелонов сил специальных операций (ССО), в один из которых войдут украинские военные.
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