Истребитель F-35 попал в рейтинг самых худших образцов разрабатываемого армией Соединенных Штатов Америки вооружения.
Список составили эксперты из издания Business Insider.
В ходе реализации программы F-35, напоминают авторы материала, неоднократно проявлялись многочисленные технические и производственные проблемы американского истребителя.
Стоимость же программы по эксплуатации истребителя при этом, сообщает Business Insider, выросла до 1,2 триллиона долларов.
Также в список худших образцов американского вооружения вошли, например, эсминцы класса Zumwalt и авианосец класса Ford.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Business Insider составил рейтинг мощнейших армией мира.
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