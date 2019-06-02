Business Insider включил F-35 в список худших образцов вооружения США

Истребитель F-35 попал в рейтинг самых худших образцов разрабатываемого армией Соединенных Штатов Америки вооружения.



"Американский F-35 проиграл Су-35\"

Список составили эксперты из издания Business Insider.

В ходе реализации программы F-35, напоминают авторы материала, неоднократно проявлялись многочисленные технические и производственные проблемы американского истребителя.

Стоимость же программы по эксплуатации истребителя при этом, сообщает Business Insider, выросла до 1,2 триллиона долларов.

Также в список худших образцов американского вооружения вошли, например, эсминцы класса Zumwalt и авианосец класса Ford.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Business Insider составил рейтинг мощнейших армией мира.

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