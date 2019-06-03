Российские миротворцы отправятся в ЦАР

Глава департамента Африки Министерства иностранных дел Российской Федерации Андрей Кемарский рассказал о том, что в скором времени около тридцати военнослужащих армии РФ будут отправлены в миссию ООН в ЦАР (Центральноафриканская республика).
Отмечается, что в апреле этого года под соответствующим приказом подписался действующий президент России Владимир Путин.
Ранее глава Министерства обороны ЦАР Мари-Ноэль Кояра рассказала о том, что сейчас на территории государства имеется специальный центр, в котором занимаются военной подготовкой с участием российских инструкторов. Кроме того, министр обороны заявила, что в стране может быть построена российская военная база.
В Министерстве иностранных дел России говорили о том, что на данный момент в Центральноафриканской республике находятся 170 российских специалистов. Представители ведомства отметили, что они помогают укрепить армию ЦАР и обмениваются опытом с коллегами.
Фото: Pravda.Ru
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