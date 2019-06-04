Системы ПВО США бессильны перед ракетами российского производства

Эксперты из американского военного издания Military Watch опубликовали статью, в которой рассказали, что комплексы противовоздушной обороны, производящиеся в Соединенных Штатах Америки, не в состоянии угнаться за развитием вооружения Российской Федерации.
Кроме того, авторы материала отметили, что системы ПВО, которые сейчас стоят на вооружении армии США, не в силах противостоять новейшим ракетам России.
В статье говорится и о современной российской гиперзвуковой ракете "Авангард", шансы на перехват которой, как считают авторы, у систем противоракетной обороны Соединенных Штатов "близки у нулю".
Отмечается, что сейчас в Вооруженных силах США используют несколько различных систем: Patriot, AEGIS, AEGIS Ashore, THAAD и GMD. Но каждый из этих комплексов может сбить межконтинентальную ракету противника только после того, как она преодолеет половину пути и пойдет на снижение.
В издании сообщается, что американские ПРО не могут противостоять и северокорейским ракетам. В качестве примера приводится ракета КНДР "Хвасон-14", которая пролетела в 770 км над Японией и упала в Японское море, примерно в 300 километрах от берега. Авторы подчеркнули, что комплекс AEGIS не смог вовремя засечь данную цель и сбить ее.
Фото: Pravda.Ru
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