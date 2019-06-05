США обвиняют российского пилота в небезопасном перехвате наблюдательного самолета

Как сообщается на официальном сайте Шестого флота США, патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon 4 июня осуществлял наблюдательный полет в международном воздушном пространстве над Средиземным морем. Отмечается, что за все время полета пилот российских Военно-воздушных сил, управляющий истребителем Су-35, три раза осуществлял перехват самолета ВМС США.



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По словам представителей оборонного ведомства США, при втором взаимодействии самолетов российский летчик подверг опасности воздушное судно, действуя "небезопасно". Представители США пояснили, что боевой самолет РФ, набрав очень большую скорость, пронесся очень близко к "носу" американского самолета — это стало серьезной угрозой для всех, кто находился в тот момент на борту.

Сотрудники пресс-службы ведомства пояснили, что сразу после происшествия с борта патрульного самолета пришло сообщение о волне турбулентности. Сообщается, что весь перехват длился порядка 28 минут. А три перехвата были осуществлены в течение 175 минут.

После инцидента военнослужащие армии США рассказали о "безответственности" пилотов российских ВВС. По их словам, в международном воздушном пространстве необходимо осуществлять все действия в соответствии с установленными правилами, которые обеспечивают безопасность и помогают избежать катастроф.

Американские военные отметили, что подобные "агрессивные действия" могут привести к столкновению самолетов в воздухе. Также говорится и о том, что экипаж P-8A Poseidon пролетал над акваторией Средиземного моря "в соответствии с международным правом, никого не провоцируя на агрессивные действия".

На данный момент представители российского Министерства обороны ничего не ответили на данные обвинения.

Стоит отметить, что подобные инциденты происходят периодически. Летчики ВВС России перехватывают самолеты не только над Средиземным морем, но и над водами Балтийского и Черного морей. В Госдепартаменте Соединенных Штатов еще в начале 2018 года требовали прекратить подобные действия, однако российское оборонное ведомство отрицает факт "небезопасных" перехватов.

Фото: Pravda.Ru

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