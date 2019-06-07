Генпрокурор РФ подтвердил расследование третьего уголовного дела компании Ходорковского

Силовики расследуют третье дело российской нефтяной компании "ЮКОС".



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Об этом на полях Петербургского международного экономического форума заявил глава Генеральной прокуратуры Российской Федерации Юрий Чайка.

"Это правда", — заявил генпрокурор, отвечая на вопрос представителей средств массовой информации о том, действительно ли ведомство занялось расследованием третьего уголовного дела в отношении компании.

Напомним, что дело ОАО "ЮКОС" началось с ареста основных владельцев нефтяной компании — например, Михаила Ходорковского. Руководство нефтяной компании проходило сразу по семи статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. Ходорковского и его коллег обвиняли в мошенническом захвате акций горно-обогатительного комбината "Апатит", в неисполнении судебных решений по возврату этих акций, а также в уклоне от уплаты налогов.

В 2003 году Михаила Ходорковского, на тот момент одного из богатейших людей в мире, признали виновным и приговорили к 10 годам и 10 месяцам лишения свободы. Компания "ЮКОС" же подверглась процедуре банкротства.

Проведя за решеткой более десяти лет, но так и не признав своей вины, Ходорковский направил действующему президенту Российской Федерации Владимиру Путину прошении о помиловании. Глава государства прошение подписал.

Отметим, что многие считают Ходорковского узником совести — человеком, попавшим в немилость власти по политическим мотивам.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что политологи в специальном докладе скорректировали информацию о "ближнем круге Путина".

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