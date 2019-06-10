ФСБ и Следственный комитет Российской Федерации совместными усилиями пресекли деятельность преступной группировки.
Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
Согласно предоставленной информации, преступники занимались хищением и незаконным сбытом алмазного сырья у компании "АЛРОСА".
В СК РФ отметили, что группировка успела завладеть 500 необработанными природными алмазами и 11 бриллиантами на общую сумму более 3 миллионов долларов. Также на местах их проживания были обнаружены ювелирные изделия и крупная сумма денег.
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