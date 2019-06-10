ФСБ и СК РФ задержали банду похитителей алмазов

ФСБ и Следственный комитет Российской Федерации совместными усилиями пресекли деятельность преступной группировки.



Банда GTA: кровавая история преступлений / Новости от 01.08.2018 18:36

Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Согласно предоставленной информации, преступники занимались хищением и незаконным сбытом алмазного сырья у компании "АЛРОСА".

В СК РФ отметили, что группировка успела завладеть 500 необработанными природными алмазами и 11 бриллиантами на общую сумму более 3 миллионов долларов. Также на местах их проживания были обнаружены ювелирные изделия и крупная сумма денег.