ФСБ пояснила новый порядок выезда детей за границу

Федеральная служба безопасности оповестила россиян об изменении порядка выезда детей за границу, который будет изменен с 12 июня. Меняется порядок подачи заявления о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж. Теперь это заявление необходимо направлять в территориальные органы МВД, а не в погранслужбу ФСБ.



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Также заявление можно будет направить в дипломатические представительства РФ за рубежом. В связи с этим, погранслужбы ФСБ больше не будут принимать заявления от граждан. Кроме того, если ребенок путешествует с одним из родителей, согласие второго родителя не требуется.

Несовершеннолетнему будет запрещен выезд из страны, если он собирается пересечь границу один, а кто-либо из родителей или опекунов подал заявление, в котором запрещает ребенку покидать страну.