Федеральная служба безопасности оповестила россиян об изменении порядка выезда детей за границу, который будет изменен с 12 июня. Меняется порядок подачи заявления о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж. Теперь это заявление необходимо направлять в территориальные органы МВД, а не в погранслужбу ФСБ.
Также заявление можно будет направить в дипломатические представительства РФ за рубежом. В связи с этим, погранслужбы ФСБ больше не будут принимать заявления от граждан. Кроме того, если ребенок путешествует с одним из родителей, согласие второго родителя не требуется.
Несовершеннолетнему будет запрещен выезд из страны, если он собирается пересечь границу один, а кто-либо из родителей или опекунов подал заявление, в котором запрещает ребенку покидать страну.
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
Как бороться с плохим состоянием сосудов, рассказывает хирург-флеболог московского Центра флебологии Дмитрий Алексеевич СОСИНСКИЙ. Синяки могут оказаться следствием заболевания крови. Правда, тогда они во множестве рассыпаны по всему телу. Но если появляются только на ногах, а с ними соседствуют мелкие капиллярные разводы в виде сеточек или паутинок, то можно предположить, что дело именно в сосудах. Так начинается варикозное расширение вен.
Жители города Киселёвск записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гутеррешу.
Жители города Киселёвск записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гутеррешу.