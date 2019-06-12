В МВД России предложили выявлять пьяных водителей по дополнительным тестам

Министерство внутренних дел России намерено дополнить правила освидетельствования водителей двумя новыми критериями. Соответствующий проект постановления опубликован на портале правовых актов.



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В ведомстве предлагают выявлять пьяных автомобилистов с помощью экспресс-тестов слюны и замеров алкоголя в воздухе. Как уточняет в документа, алкоголь в выдыхаемом водителями воздухе будет определять специальное техническое устройства.

В МВД считают необходимым проверять водителей и на наркотики с помощью экспресс-теста слюны. Результаты дополнительных исследований станут "достаточными основаниями" для того, чтобы понять, пьян автомобилист или нет.

"Благодаря новым тестам сотрудники полиции смогут оперативно осуществлять предварительную проверку водителей, не ограничиваясь только органолептическими методами", - считают в полиции.

Если автомобилист откажется проходить проверку, это не повлечет для него никаких правовых последствий, уточняют в МВД.