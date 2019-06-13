Президент уволил двух генералов МВД из-за дела Ивана Голунова

В пресс-службе Кремля рассказали об указе президента России Владимира Путина уволить двух генералов МВД из-за дела Ивана Голунова.
По указу президента были уволены начальник управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков московского управления МВД Юрий Девяткин и начальник УВД по Западному административному округу Москвы Андрей Пучков. Примечательно, что запрос на увольнение высокопоставленных полицейских чиновников президенту направил глава МВД Владимир Колокольцев.
Иван Голунов был задержан 6 июня. Полицейские выявили у него метилэфедрон, а также 5 грамм кокаина в его квартире. Журналист "Медузы" отрицал свою причастность к наркотическим веществам и заявил, что ему их подбросили. В суде он заявил, что дело против него было сфабриковано из-за его профессиональной деятельности.
Последнее время Иван Голунов занимался расследованием связи Федеральной службы безопасности и похоронного бизнеса России. 10 июня о деле Голунова было доложено президенту России Владимиру Путина из-за общественного резонанса. За журналиста вступились его коллеги, культурные и общественные деятели.
Уже 11 июня все обвинения против Голунова были отозваны. Вечером он был освобожден из-под стражи. Все полицейские, причастные к задержанию Ивана Голунова были отстранены от службы. Следственный комитет России инициировал проверку по факту превышения служебных полномочий.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, чем может быть опасно дело Голунова.
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