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Источник Правда.Ру

Путин рассказал о последствиях выхода США из СВПД

Силовые структуры » Министерство обороны print

Российский президент Владимир Путин выступил с заявлением по поводу выхода Соединенных Штатов Америки из СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий). По словам главы РФ, такое решение Вашингтона негативно скажется на обстановке в регионе. Кроме того, выход из данного соглашения подорвет действующий режим нераспространения ядерного оружия.

Отмечается, что Российская Федерация является членом Шанхайской организации сотрудничества, поэтому, по словам российского лидера, будет и дальше добиваться от участников соглашения всех правил, прописанных в нем.

Владимир Путин подчеркнул, что ситуация, которая сложилась вокруг ядерной программы Ирана, не может не вызывать беспокойства. Также он напомнил, что Совместный всеобъемлющий план действий был принят Советом безопасности ООН еще в 2015 году.

Напомним, что 7 мая президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о том, что США выходят из соглашения по иранской ядерной программе. Кроме того, американское правительство восстанавливает действие санкций, направленных против Тегерана.

По словам главы США, Вашингтону известно, что Иран продолжает разрабатывать ядерное оружие, нарушая тем самым пункты СВПД. Трамп подчеркнул, что ранее опубликованные Тегераном документы подтверждают тот факт, что Иран стремится завладеть собственным ядерным оружием.

Фото: Pravda.Ru

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