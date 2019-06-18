США планируют направить на Ближний Восток около тысячи военных

Глава Пентагона Патрик Шанахан заявил об увеличении американского контингента на Ближнем Востоке. По его словам, уже в ближайшее время в регион будет направлено около тысячи американских военнослужащих.



Военные США опубликовали видеозапись, где иранцы якобы снимают мину с борта танкера / Новости от 14.06.2019 05:21

Шанахан сообщил, что США вынуждены пойти на такой шаг, чтобы обеспечить безопасность в регионе и сдержать "иранскую агрессию". Командующий пояснил, что отправка военных на Ближний Восток связана с недавним нападением на нефтяные танкеры в Оманском заливе. Ранее высокопоставленные чиновники США уже обвиняли Иран в атаке на танкеры.