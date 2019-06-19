В полиции наказали сотрудников, снявших на видео катастрофу SSJ-100

Сотрудники полиции, которые сняли на видео катастрофу самолета SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" в столичном аэропорту Шереметьево 5 мая, были наказаны. Об этом сообщил депутат Госдумы России Андрей Альшевских.



МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ 100 в Шереметьеве / Новости от 14.06.2019 14:32

Ранее депутат направил в МВД запрос с просьбой найти авторов видеозаписи. Министерство провело проверку и выяснило, что ими оказались два капитана полиции.

"Данный поступок противоречит требованиям, предъявляемым к профессиональному поведению и нравственно-этическим основам служебной действительности в правоохранительных органах", - написал парламентарий на своей странице в Facebook.

Один из полицейских был уволен, второй получил дисциплинарное взыскание.