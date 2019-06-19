Сотрудники полиции, которые сняли на видео катастрофу самолета SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" в столичном аэропорту Шереметьево 5 мая, были наказаны. Об этом сообщил депутат Госдумы России Андрей Альшевских.
Ранее депутат направил в МВД запрос с просьбой найти авторов видеозаписи. Министерство провело проверку и выяснило, что ими оказались два капитана полиции.
"Данный поступок противоречит требованиям, предъявляемым к профессиональному поведению и нравственно-этическим основам служебной действительности в правоохранительных органах", - написал парламентарий на своей странице в Facebook.
Один из полицейских был уволен, второй получил дисциплинарное взыскание.
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