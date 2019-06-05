Трамп: военная операция против Ирана вполне возможна

Глава Соединенных Штатов Америки выступил с очередным заявлением по Ирану. По словам Дональда Трампа, военная операция против Тегерана вполне возможна, но более предпочтительным вариантом является ведение двустороннего диалога.

С данным заявлением американский лидер выступил в Великобритании, куда недавно прибыл с государственным визитом.

Трамп подчеркнул, что вероятность начала вооруженного конфликта есть всегда, но он не хочет, чтобы дело дошло до этого. Также президент Соединенных Штатов отметил тот факт, что Иран всегда был настроен враждебно. В качестве примера глава США привел четырнадцать военных операций, в которых принимали участие военнослужащие иранской армии.

Помимо этого, Трамп обвинил Тегеран в финансовой поддержке террористов "во многих местах". По мнению американского лидера, Иран, вполне возможно, до сих пор остается "террористической страной номер один".

Напомним, что в 2015 году бывший президент США подписал Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Данный договор нынешний глава Соединенных Штатов назвал "ужасным", и США вышли из ядерной сделки с Ираном.

Фото: Pravda.Ru

Читайте также:

Макрон диктует правила Трампу

Американские ПВО не справятся с российскими ракетами