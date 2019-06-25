Технополис "Эра" представил беспилотник в виде полярной совы

На международном военно-техническом форуме "Армия-2019" был представлен беспилотный летательный аппарат в виде полярной совы.



Повелители дронов: к чему в России готовят операторов боевых беспилотников / Новости от 22.11.2018 18:16

Напомним, что форум стартовал сегодня, 25 июня, в Подмосковье. Продлится же "Армия-2019" до 30 июня включительно.

Беспилотный летательный аппарат в виде полярной совы был представлен на стенде технополиса "Эра".

По словам специалистов, новый беспилотник отличается сниженной заметностью — это позволяет аппарату подойди вплотную к своей цели.

Представители "Эры" рассказали, что беспилотник в виде полярной совы легко переносится — весит аппарат всего 5 килограмм. Прост он и в управлении — по словам специалистов, беспилотник запускается одним человеком.

Аппарат умеет определять координаты местоположения цели, а для наведения авиации и артиллерии использует мощную лазерную подсветку.

В воздухе, однако, беспилотник в виде полярной совы может находиться недолго — до 40 минут.

В "Эре" заявили, что на полярной сове останавливаться не намерены. В данный момент технополис занимается созданием другого беспилотника, который будет выполнен в виде сокола. Аппарат, отмечают специалисты, с помощью динамика сможет даже имитировать звуки, издаваемый этой птицей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что эксперты новостного портала Business Insider поставили Российскую Федерацию на первое место рейтинга армий государств Европы.

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