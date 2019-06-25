На международном военно-техническом форуме "Армия-2019" был представлен беспилотный летательный аппарат в виде полярной совы.
Напомним, что форум стартовал сегодня, 25 июня, в Подмосковье. Продлится же "Армия-2019" до 30 июня включительно.
Беспилотный летательный аппарат в виде полярной совы был представлен на стенде технополиса "Эра".
По словам специалистов, новый беспилотник отличается сниженной заметностью — это позволяет аппарату подойди вплотную к своей цели.
Представители "Эры" рассказали, что беспилотник в виде полярной совы легко переносится — весит аппарат всего 5 килограмм. Прост он и в управлении — по словам специалистов, беспилотник запускается одним человеком.
Аппарат умеет определять координаты местоположения цели, а для наведения авиации и артиллерии использует мощную лазерную подсветку.
В воздухе, однако, беспилотник в виде полярной совы может находиться недолго — до 40 минут.
В "Эре" заявили, что на полярной сове останавливаться не намерены. В данный момент технополис занимается созданием другого беспилотника, который будет выполнен в виде сокола. Аппарат, отмечают специалисты, с помощью динамика сможет даже имитировать звуки, издаваемый этой птицей.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что эксперты новостного портала Business Insider поставили Российскую Федерацию на первое место рейтинга армий государств Европы.
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