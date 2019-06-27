Кремль призвал МВД прекратить массово штрафовать за оскорбление власти

В администрации президента России изучили информацию о случаях применения закона об оскорблении власти в интернете. Оказалось, что большинство случаев применения закона противоречит его смыслу. В связи с этим, в Кремле прошли консультации с представителями МВД, которым пояснили суть закона.



Путин о законе о неуважении к власти: \"Критиковать можно!\"

Полицейским пояснили, что государственную власть в России представляет президент, правительство, Федеральное собрание и суды. Остальные чиновники, то есть мэры, губернаторы и силовики не попадают под это определение. Поэтому за их критику нельзя привлекать к ответственности.

Также в администрации президента указали на то, что необходимо прекратить практику штрафовать за оскорбление Владимира Путина, поскольку закон предусматривает наказание за оскорбление института власти, а не конкретного лица.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Красноярском крае оштрафовали женщину на 30 тысяч рублей за оскорбление судебных приставов в социальной сети "Одноклассники".

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