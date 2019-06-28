Современная Литва активно готовится к военному конфликту с Российской Федерацией.
Об этом сообщает американское издание The National Interest.
Вероятность "российской агрессии" против стран Прибалтики — Литвы, Латвии и Эстонии — крайне мала, признают авторы материала. Объятая же "антироссийской истерией" Литва все равно активно готовится к войне, сообщает издание.
В Вильнюсе считают, что Россия рассматривает Литву в частности и всю Прибалтику в целом как свои "потерянные территории". Модернизация российской армии и укрепление Москвой Калининграда, пишут авторы материала, лишь убеждают Литву в жесткости намерений РФ.
На сегодняшний день, сообщает The National Interest, постсоветская республика может мобилизовать порядка 14 тысяч человек.
Но, напоминают авторы материала, Литва не без союзников — Вильнюс также может рассчитывать на несколько тысяч волонтеров и солдат из Германии, Нидерландов и Чехии, которые в данный момент находятся на территории Литвы по программе НАТО.
Отметим, что суждения The National Interest сложно назвать беспочвенными. Так, например, на фоне постоянных обвинений России в оккупации и агрессии Литва за последние шесть лет утроила расходы на свою армию.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Литва и Эстония выступили против возвращения России в ПАСЕ.
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