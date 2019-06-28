Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Центрального военного округа обеспечили перегруппировку войск, задействованных во внезапной проверке боеготовности, в Самарской и Свердловской областях.
В рамках проверки проведено тактико-специальное учение с подразделениями РХБ защиты, в ходе которого отработаны вопросы выявления обстановки на маршрутах движения и в районах предстоящих действий войск.
Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС 1А «Солнцепек» приняли участие в комплексной тренировке с огнеметными подразделениями. Личный состав в экипировке и с личным оружием преодолел огненно-штурмовую полосу, которой представляет собой комплекс инженерных препятствий и заграждений, предназначенных для привития навыков слаженной работы в составе подразделения, совершенствования физической подготовленности, тренировки ловкости и выносливости.
С помощью аэрозольных завес расчеты термодымовых машин ТДА-2К выполнили задачи по прикрытию от высокоточного оружия и ударов авиации противника крупный железнодорожный узел, где выполнялась погрузка военной техники. Военнослужащие отработали проведение полной специальной обработки подвергшихся воздействию отравляющих веществ путем дегазации с применением авторазливочных станций АРС-4 КМ на базе автомобиля КАМАЗ.
В практических действиях приняли участие более 500 военнослужащих и около 50 единиц военной и специальной техники.
"24 июня 2019 г. в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации начата внезапная проверка войск и сил Центрального военного округа. По замыслу внезапной проверки в полном составе приводятся в высшую степень боевой готовности органы военного управления Центрального военного округа, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения Воздушно-десантных войск, Дальней и Военно-транспортной авиации. Также к проверке привлекаются некоторые соединения центрального подчинения.
Проверка направлена на оценку способности Вооруженных Сил обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера. Другой целью проверки является определение степени подготовленности войск и сил к участию в предстоящем важнейшем учебном мероприятии этого года - стратегическом командно-штабном учении «Центр-2019».
Проверяемые войска примут участие в более чем 50 учениях различного масштаба. Задействуется более 35 полигонов. Контрольные мероприятия предусмотрено провести с 24 по 28 июня." - Ранее сообщили в Минобороны РФ.
Фото: Pravda.Ru
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