Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Tages-Anzeiger: армия США – один из главных вредителей окружающей среде

Силовые структуры » Министерство обороны print

Армия Соединенных Штатов Америки выбрасывает в атмосферу больше парниковых газов, нежели целые государства.


Армия США пришла в Европу

Об этом сообщает швейцарская национальная газета Tages-Anzeiger.

Если бы американские вооруженные силы были страной, пишут авторы материала со ссылкой на ученых, то обогнали бы 140 других государств и оказались бы на 52 месте в списке главных "загрязнителей" окружающей среды.

Порядка тысячи военных баз в 70 странах мира, военно-морские соединения в Средиземном и Красном морях, Персидском заливе, а также Атлантическом, Тихом и Индийском океанах — армия Соединенных Штатов Америки присутствует везде, сообщает Tages-Anzeiger.

У США самый большой военный бюджет в мире — порядка 700 миллиардов долларов. Половина этой суммы уходит на поддержание инфраструктуры. Для проведения операций по всему миру армия США постоянно использует грузовики, вертолеты, самолеты — все они сжигают огромное количество топлива.

В минувшем, например, году, сообщает Tages-Anzeiger со ссылкой на исследования ученых, армия Соединенных Штатов Америки закупала каждый день почти 300 тысяч баррелей нефти. Сжигая же их, армия выбрасывала в воздух 25 тысяч килотонн углекислого газа.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану полным уничтожением.

Читайте также:

Сексуальные скандалы и изнасилования в армии США.

Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...

Темы сша наука армия экология
Обсудить
Актуальная аналитика
Недвижимость
Сравнение - рассрочка или ипотека, что лучше?
Путешествия
За посещение этих мест вполне можно попасть под арест
Бизнес
Цифровая печать на ткани - новая эра и новая мода
Новости Все >
Макрон: Европе нужно наладить отношения с РФ из-за Сирии и Украины
Hill: "агрессия" РФ в Арктике вынуждает США действовать
Путин и Абэ заявили о продвижении в развитии отношений Москвы и Токио
Tages-Anzeiger: армия США – один из главных вредителей окружающей среде
Newsweek: Украина отправит войска на помощь НАТО в Ирак
"АвтоСТАТ": Geely Atlas - самый популярный китайский кроссовер в РФ
Журналист из США: беззубая улыбка и желтые шнурки Овечкина изменили НХЛ
Путин посчитал встречу с Трампом полезной, деловой и прагматичной
И.о. главы МИД Испании заявил, что не называл Россию врагом
Трамп: Путин "прекрасный парень" и "необычайный человек"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир. Новости мира
"Я Рамзан Кадыров". Депутат Госдумы осадил литовского депутата в ПАСЕ

Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, который входит в состав российской делегации в ПАСЕ, напугал представителя от Литвы фразой "Я Рамзан Кадыров".

"Я Рамзан Кадыров". Депутат Госдумы осадил литовского депутата в ПАСЕ
Гибель Грузии: уроки для современной России
Новости Грузии
Гибель Грузии: уроки для современной России
Евросоюз
Болгария покинула русофобский лагерь Европы
Военные новости
В США посмеялись над постом о российском фрегате
Новости Грузии
Гибель Грузии: уроки для современной России

Известная поговорка гласит: "Если ты такой умный, то почему не богатый?" Сегодня отсутствие у руководства Грузии ума гарантирует ее народу бедность.

Гибель Грузии: уроки для современной России
Болгария покинула русофобский лагерь Европы
Евросоюз
Болгария покинула русофобский лагерь Европы
Мир. Новости мира
"Я Рамзан Кадыров". Депутат Госдумы осадил литовского депутата в ПАСЕ
Евросоюз
Трамп не позволит Болгарии провести реиндустриализацию с помощью России
Общество
Росстат: высшее образование в России в 2019 году подорожало на 15%

Рост цен подтверждают и данные Единой межведомственной информационно-статистической системы.

Росстат: высшее образование в России в 2019 году подорожало на 15%
Специалист РАН: вода на мелководье Байкала загрязнена и непригодна для питья
Экология
Специалист РАН: вода на мелководье Байкала загрязнена и непригодна для питья
Наука и техника
Директор института РАН: вода в Байкале токсична
Мир. Новости мира
Песков: Трамп обрадовался приглашению на День Победы от Путина
Любовь Степушова Москва и Нур-Султан зачищают "черную дыру" в Киргизии Любовь Степушова Рустем Сафронов Трампа назвали "угрозой национальной безопасности" Рустем Сафронов Сергей Костин Расходы на развитие ГЛОНАСС сократятся на 13 млрд рублей Сергей Костин
Комментарии
Newsweek: Украина отправит войска на помощь НАТО в Ирак
Гибель Грузии: уроки для современной России
Власть хочет взять "под колпак" все траты россиян
Гибель Грузии: уроки для современной России
Hill: "агрессия" РФ в Арктике вынуждает США действовать
Гибель Грузии: уроки для современной России
Гибель Грузии: уроки для современной России
Гибель Грузии: уроки для современной России
Гибель Грузии: уроки для современной России
Гибель Грузии: уроки для современной России
Академик РАН: противников вакцинации необходимо жестко наказывать
Гибель Грузии: уроки для современной России
Гибель Грузии: уроки для современной России
Путин посчитал встречу с Трампом полезной, деловой и прагматичной
"Я чувствую себя хорошо": Меркель отрицает проблемы со здоровьем
Власть хочет взять "под колпак" все траты россиян
Власть хочет взять "под колпак" все траты россиян
Власть хочет взять "под колпак" все траты россиян
G20: Трамп предложил Эрдогану укреплять НАТО, а не покупать у РФ С-400
Светлана Орлова - Итоги правления Путина в политике школ
Власть хочет взять "под колпак" все траты россиян
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ