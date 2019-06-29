Армия Соединенных Штатов Америки выбрасывает в атмосферу больше парниковых газов, нежели целые государства.
Об этом сообщает швейцарская национальная газета Tages-Anzeiger.
Если бы американские вооруженные силы были страной, пишут авторы материала со ссылкой на ученых, то обогнали бы 140 других государств и оказались бы на 52 месте в списке главных "загрязнителей" окружающей среды.
Порядка тысячи военных баз в 70 странах мира, военно-морские соединения в Средиземном и Красном морях, Персидском заливе, а также Атлантическом, Тихом и Индийском океанах — армия Соединенных Штатов Америки присутствует везде, сообщает Tages-Anzeiger.
У США самый большой военный бюджет в мире — порядка 700 миллиардов долларов. Половина этой суммы уходит на поддержание инфраструктуры. Для проведения операций по всему миру армия США постоянно использует грузовики, вертолеты, самолеты — все они сжигают огромное количество топлива.
В минувшем, например, году, сообщает Tages-Anzeiger со ссылкой на исследования ученых, армия Соединенных Штатов Америки закупала каждый день почти 300 тысяч баррелей нефти. Сжигая же их, армия выбрасывала в воздух 25 тысяч килотонн углекислого газа.
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