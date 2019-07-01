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Источник Правда.Ру

Внезапная проверка боевой готовности войск ЦВО завершилась

Силовые структуры » Министерство обороны print

Тактическими учениями и контрольными занятиями на полигонах завершилась внезапная проверка боевой готовности войск и сил Центрального военного округа, части войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельных соединений Воздушно-десантных войск, Дальней и Военно-транспортной авиации, которая проходила с 24 по 28 июня 2019 года в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации.

Проверяемые войска приняли участие в более чем 50 учениях различного масштаба, контрольные мероприятия проходили на более 35 полигонах, дислоцированных в регионах Сибири, Урала и Поволжья, Юга России, в Республике Бурятия и акватории Каспийского моря.

Войска, привлекавшиеся к мероприятиям внезапной проверки, приступили к совершению маршей на штатной технике в пункты постоянной дислокации, возвращению авиации на аэродромы базирования, заступлению на боевое дежурство по ПВО в штатных зонах ответственности.

Всего к проверке привлекалось около 150 тысяч военнослужащих, более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, до 500 летательных аппаратов, 35 кораблей и судов обеспечения.

"Внезапная проверка боеготовности была направлена на оценку способности Вооруженных Сил обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера, и определение степени подготовленности войск и сил к участию в предстоящем важнейшем учебном мероприятии этого года — стратегическом командно-штабном учении "Центр-2019"." — Пояснили в Минобороны РФ.

Фото: Pravda.Ru

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