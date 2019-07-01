Двое заместителей главы Росгвардии подали в отставку

Росгвардию покинут заместитель директора Сергей Милейко и первый зам - генерал-полковник Сергей Меликов. Об этом сообщил "Коммерсант" со ссылкой на источники внутри ведомства.



Росгвардия показала свое новейшее вооружение...

Источники утверждают, что уход чиновников из ведомства связан с претензиями в их адрес от проверяющих, которые недавно проводили ревизию тыловых служб. Представители Росгвардии пока не комментировали информацию.