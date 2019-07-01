Росгвардию покинут заместитель директора Сергей Милейко и первый зам - генерал-полковник Сергей Меликов. Об этом сообщил "Коммерсант" со ссылкой на источники внутри ведомства.
Источники утверждают, что уход чиновников из ведомства связан с претензиями в их адрес от проверяющих, которые недавно проводили ревизию тыловых служб. Представители Росгвардии пока не комментировали информацию.
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