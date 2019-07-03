Первый батальон 82-й воздушно-десантной дивизии 508-го парашютно-пехотного полка в этом месяце получит персональные дроны компании FLIR Systems, которые позже отправят для испытаний в Афганистан. Об этом сообщила газета Министерства обороны США Stars and Stripes.
Главные задачи дронов — разведка территории и обнаружение противника. Отмечается, что размер каждого дрона составляет всего 25 сантиметров в длину. При весе в 33 грамма, он обладает тепловым сенсором и парой обычных камер, которые транслируют картину событий в реальном времени. Радиус полёта — 2 километра, работа без подзарядки — полчаса.
FLIR Systems считается мировым лидером в создании сенсоров. Их Персональную Разведывательную Систему Black Hornets армия США приобрела для дальнейшего тестирования совместно с войсками специального назначения в 2016 году. В будущем планируется экипировать подобными дронами каждого военнослужащего.
Фото: Соцсети
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