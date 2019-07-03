Боливия заинтересовалась российским оружием

Боливийский лидер Эво Моралес выступил с заявлением о том, что Боливия рассматривает вопрос о возможной покупке различного оружия у Российской Федерации. По его словам, правительство страны проявляет большой интерес к российской военной технике.

Отмечается, что речь идет как о боевых самолетах производства РФ, так и о различных услугах в оборонной отрасли. Моралес заявил, что сейчас уже создана специальная рабочая комиссия, а Боливия ожидает от сотрудничества с Россией хороших результатов.

Также глава Боливии отметил, что в прошлом году боливийские вооруженные силы перестали пользоваться американскими боевыми самолетами T-33 Shooting Star. Именно это привело к необходимости покупки новых истребителей, а в Сукре решили внимательнее присмотреться к российским самолетам.

Помимо этого, Моралес подчеркнул, что Российская Федерация является государством, которое ищет равновесие среди международных держав и избегает всяческих военных интервенций, являясь гарантом невмешательства Соединенных Штатов Америки в дела любой страны мира.

Фото: Pravda.Ru

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