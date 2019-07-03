Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Шойгу: погибшие в Североморске подводники исследовали гидросферу Земли

Силовые структуры » Министерство обороны print

Моряки, находившиеся на подводной лодке под Североморском, занимались исследованием гидросферы планеты Земля.

Об этом сообщил глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.

По словам главы российского оборонного ведомства, погибшие моряки являлись "уникальными военными специалистами" и "высококлассными профессионалами". Проводимые ими исследования по изучению гидросферы Земли Сергей Шойгу назвал "важными".

Отметим, что сегодня, 3 июля, глава Министерства обороны Российской Федерации прибыл в Североморск.

Напомним, что позавчера, 1 июля, на спускаемом аппарате глубоководной атомной подводной лодки АС-12 "Лошарик" произошел пожар. Трагедия унесла жизни 14 российских моряков-подводников.

Согласно предварительной информации, пожар на атомной подлодке мог произойти из-за замыкания в электроустановках или же взрыва газа.

Причиной смерти же моряков пока считается отравление продуктами горения.

О происшествии, отметим, высказался и действующий президент Российской Федерации. Владимир Путин сообщил, что среди погибших подводников было семь капитанов первого ранка и два Героя России.

Ранее "Правда.Ру" подробно писала о трагедии в водах Российской Федерации.

Читайте также:

Самый аварийный подводный флот мира принадлежит США.

Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...

Темы шойгу лошарик подлодка североморск
Обсудить
Актуальная аналитика
Вредители и болезни
Лучшие способы для борьбы с муравьями на дачном участке
Новости Африки
Идея Каддафи о единой африканской валюте снова на повестке дня
Финансы
Как распознать фальшивого банкира
Новости Все >
Заявки на участие в выборах глав регионов подали почти 160 кандидатов
От Клина до Твери открыли движение по платной трассе М-11
Самый богатый человек России займется развитием футбола в РФС
Глава ЦБ не стала связывать низкие доходы россиян с ростом кредитования
Путин подписал закон о приостановлении РФ действия ДРСМД
Утвержден список цифровых избирательных участков в Москве
Главой Европарламента избран кандидат от европейских социалистов
Замглавы Минфина: Украина может, но не хочет выплачивать свой долг РФ
Мужчина погиб в драке в поезде Санкт-Петербург-Новороссийск
В Рязанской области откроют памятник Петру и Февронии Муромским﻿
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Здоровье и профилактика
Симптомы нехватки магния в организме

На протяжение дня вы часто ощущаете внезапную усталость, которая появляется без причины? А может вас донимают мышечные спазмы? Причина этого может заключаться в недостатке магния в вашем организме.

Симптомы нехватки магния в организме
14 российских моряков погибли на глубоководном аппарате
Человеческий фактор
14 российских моряков погибли на глубоководном аппарате
Происшествия
Гибель подводников на "Лошарике": причины и подробности
Теннис. Новости
На вечеринке теннисистки Левашовой умер 17-летний спортсмен
Новости Грузии
Грузинская джазовая певица отказалась выступать в России

Певица поддержала митингующих в Тбилиси, которые ежедневно собираются у здания парламента Грузии.

Грузинская джазовая певица отказалась выступать в России
Гибель подводников на "Лошарике": причины и подробности
Происшествия
Гибель подводников на "Лошарике": причины и подробности
Прибалтика
Литва откроет "школу Абвера" в Клайпедском госуниверситете
Новости Украины
Политолог: команда Зеленского проявляет "политическую шизофрению"
Человеческий фактор
14 российских моряков погибли на глубоководном аппарате

1 июля на глубоководном аппарате военно-морского флота России произошел пожар.

14 российских моряков погибли на глубоководном аппарате
В Госдуме раскритиковали идею МЭР о контроле доходов и расходов россиян
Власть
В Госдуме раскритиковали идею МЭР о контроле доходов и расходов россиян
Новости Красноярска
Губернатор увидел у жителей залитого Канска желание "качнуть права"
Происшествия
Гибель подводников на "Лошарике": причины и подробности
Любовь Степушова 10 государств ЕС: в Германии и Франции нет демократии Любовь Степушова Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 12 Владимир Губарев Рустем Сафронов США репрессивны в отношении половой морали Рустем Сафронов
Комментарии
Гибель подводников на "Лошарике": причины и подробности
Голикова назвала катастрофическими темпы потери населения России
Депутат Рады предложила защитить украинский язык от мата
WADA подозревает 298 российских спортсменов в употреблении допинга
Спрос на недвижимость в Турции и Грузии среди россиян резко возрос
Депутат Рады предложила защитить украинский язык от мата
Москвичи скупают вторичку в Петербурге﻿
Премьер Нидерландов на саммите G20 тайно беседовал с Путиным о МН17
Жириновский раскритиковал коммунистов за позицию по борьбе с абортами
Россия заняла первое место среди импортеров грузинского вина
Голикова назвала катастрофическими темпы потери населения России
Катамадзе уличили в выступлении на концерте российской госкомпании
Минсельхоз: Индия полностью отказалась от российской продукции
Жители Нижнеудинска: службы ЖКХ первым делом спасают дома чиновников
ВЦИОМ: 60% россиян устраивает качество услуг ЖКХ
Российские инженеры рассказали о создаваемом ими гравитационном оружии
Боливия заинтересовалась российским оружием
Глава МИД Канады начала свое выступление с цитаты Путина
Российские инженеры рассказали о создаваемом ими гравитационном оружии
Гибель подводников на "Лошарике": причины и подробности
Жители затопленного Тулуна пожаловались на мародерство
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ