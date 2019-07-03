Шойгу: погибшие в Североморске подводники исследовали гидросферу Земли

Моряки, находившиеся на подводной лодке под Североморском, занимались исследованием гидросферы планеты Земля.

Об этом сообщил глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.

По словам главы российского оборонного ведомства, погибшие моряки являлись "уникальными военными специалистами" и "высококлассными профессионалами". Проводимые ими исследования по изучению гидросферы Земли Сергей Шойгу назвал "важными".

Отметим, что сегодня, 3 июля, глава Министерства обороны Российской Федерации прибыл в Североморск.

Напомним, что позавчера, 1 июля, на спускаемом аппарате глубоководной атомной подводной лодки АС-12 "Лошарик" произошел пожар. Трагедия унесла жизни 14 российских моряков-подводников.

Согласно предварительной информации, пожар на атомной подлодке мог произойти из-за замыкания в электроустановках или же взрыва газа.

Причиной смерти же моряков пока считается отравление продуктами горения.

О происшествии, отметим, высказался и действующий президент Российской Федерации. Владимир Путин сообщил, что среди погибших подводников было семь капитанов первого ранка и два Героя России.

Ранее "Правда.Ру" подробно писала о трагедии в водах Российской Федерации.

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