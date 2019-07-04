Тела погибших моряков АС-31 не могут отдать родным из-за секретности

Расследование трагедии на глубоководном аппарате не могут начать из-за секретности АС-31. По этой же причине не могут начать процесс опознания тел погибших и их выдачу родственникам. Военные следователи управления СК РФ не могут приступить к расследованию, поскольку не имеют необходимого допуска.



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3 июля в Североморск, где базируется носитель АС-31 подводная лодка "Оренбург" прибыли представители департамента военной контрразведки ФСБ и Главного военного следственного управления СКР с соответствующими допусками. Российские СМИ утверждают, что с большой вероятностью расследование трагедии будет происходить под грифом секретности.